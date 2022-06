Kolonialismus: Belgischer König beginnt historischen Besuch in Demokratischer Republik Kongo

Nsala von Wala schaut auf die abgeschnittene Hand und Fuß seiner fünfjährigen Tochter, 1904. Täter waren Mitglieder der ABIR (Anglo-Belgium Indian Rubber Company). Amputation war die gängige Strafe für das Unterschreiten der abzuliefernden Kautschuk-Quote. Unter Leopold II. starben bis zu 10 Millionen Menschen der indigenen Bevölkerung.

Wikicommons/Alice Harris/John Hobbis Harris - E. D. Morel, King Leopold’s Rule in Africa, William Heinemann, London, 1904 and Funk & Wagnalls Company, New York, 1905.