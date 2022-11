BRÜSSEL – Es soll nur um eine Wette gegangen sein, als ein belgischer Polizeiinspektor versuchte, auf einer «Plattform für Erwachsene» eine Kundin an Land zu ziehen. Leider hat sein Vorgesetzter davon erfahren.

Belgien/Luxemburg/Frankreich : Belgischer Polizist bietet seine Dienste als Call-Boy an

Der 28-jährige Mann ist Polizist in der belgischen Hauptstadt. AFP

Wer zu bestimmten Zwecken einen Mann in Uniform sucht, der wird auf der Plattform «Quartier Rouge» fündig. Hier bietet «Maxime» seine alles andere als jugendfreien Dienste an. Für 200 Euro stellt er sich zum Beispiel für Dreier oder Swingerpartys zur Verfügung und wirbt mit seinem weiten Tätigkeitsgebiet: «Ich komme überall in Belgien, Luxemburg und Nordfrankreich hin».

Die heiß begehrte Uniform ist allerdings echt! «Maxime» ist auch Polizeiinspektor in der belgischen Hauptstadt, und die Sprecherin der Brüsseler Polizei sagt: «Die Regeln für Nebenbeschäftigungen sind klar, es darf keine zusätzliche Tätigkeit ausgeübt werden, die mit der Neutralität und dem Berufsethos der Polizei in Konflikt steht». Aus Sicht der Behörden ist die Kombination aus Polizei und Sexarbeit nicht vertretbar. Nachdem «Maximes» Vorgesetzter also über dessen Nebentätigkeit als «Gigolo-Polizist» informiert worden ist, wurde eine interne Untersuchung eingeleitet.