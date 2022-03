Todkranke Kinder : Belgischer Senat will Sterbehilfe für Kinder

Der belgische Senatsausschuss will Kinder, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, die Sterbehilfe ermöglichen. Auch Kinderärzte sind für dieses Gesetz.

Belgien hat einen großen Schritt in Richtung Sterbehilfe für Kinder gemacht. Der Senatsausschuss für Justiz und Soziales stimmte am Mittwoch in Brüssel dafür, in sehr schwerwiegenden Fällen die Sterbehilfe auch für Minderjährige zuzulassen.