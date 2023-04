Luxemburg: Belgischer Sternekoch wird «Anatura»-Küche betreiben

Der Belgier Yves Mattagne, der das Spitzenrestaurant «Villa Lorraine» in Brüssel betreibt, zieht mit einem Team in die Räumlichkeiten des «Anatura»-Komplex in Weiswampach.

Luxemburgs einziges Zwei-Sterne-Restaurant ist das «Ma Langue Sourit» in Mutfort. Im «Anatura»-Komplex in Weiswampach wird künftig das Unternehmen eines Zwei-Sterne-Kochs die Gastronomie übernehmen: Der Belgier Yves Mattagne, der das Spitzenrestaurant «Villa Lorraine» in Brüssel betreibt, zieht mit einem Team in die Räumlichkeiten, wie die Lamy-Gruppe gegenüber L'essentiel bestätigt hat.