Royaler Besuch in der Großregion : Belgisches Königspaar besucht Rheinland-Pfalz

MAINZ – Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde ist kommende Woche zwei Tage lang in Rheinland-Pfalz unterwegs. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt auch ein inzwischen berühmter Mainzer Impfstoffhersteller.

König Philippe von Belgien, und Königin Mathilde von Belgien werden am 5. und 6. Oktober durch Rheinland-Pfalz reisen.

Rheinland-Pfalz bereitet sich auf royalen Besuch aus dem Nachbarland Belgien vor. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag (5. und 6.10.) wird das Königspaar Philippe (62) und Mathilde (49) zu einem Besuch in Mainz, in der Pfalz sowie im Mittelrheintal erwartet. Nach Angaben der Staatskanzlei wird Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) das Paar begleiten. Auf dem Besuchsprogramm stehen unter anderem das Mainzer Unternehmen Biontech, der Chemiekonzern BASF, das Mainzer Gutenberg-Museum sowie mehrere landestypische Sehenswürdigkeiten.