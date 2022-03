Eingriff mit 14 - Bella Hadid gesteht ihre Nasen-OP – und bereut sie

«Das ist einfach Face-Tape!»

«Ich habe noch nie Filler benutzt. Ich habe nichts gegen sie, aber für mich sind sie einfach nichts.» Für ihre berühmten Katzen-Augen hat das Model eine andere Erklärung: «All diese Menschen die denken, ich hätte meine Augen geliftet – das ist einfach Face-Tape! Ein uralter Trick.» Gemeint ist ein Band, das mit Klammern an beiden Schläfen befestigt wird und durch den Zug für einen gelifteten Look sorgt.

Nasen-OP mit 14

Mutter Yolanda Hadid unter Beschuss

Wenige Stunden, nachdem das Interview online erscheint, gerät Bellas Mutter Yolanda Hadid wegen des Eingriffs unter Beschuss. In den sozialen Netzen werfen ihr unzählige Posts vor, ihrer Tochter die OP nicht nur erlaubt, sondern sie dazu ermutigt zu haben.

Yolanda ist in der Öffentlichkeit schon öfter unter Beschuss geraten. In der Reality-TV-Serie «Real Housewifes of Beverly Hills» riet sie ihrer anderen Tochter Gigi – ebenfalls ein berühmtes Topmodel – nicht vom Kuchen zu ihrer Abschlussfeier zu essen, um nicht zuzunehmen.