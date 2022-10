Paris : Bella Hadid lässt sich ihr Kleid auf den Körper sprühen

Während der Show von Coperni an der Pariser Fashion Week trat Topmodel Bella Hadid lediglich in einem weißen Unterhöschen auf die Bühne. Der Grund: Ihr Kleid wurde ihr mithilfe einer Bodypainting-Technik direkt vor den Zuschauenden in der Halle auf ihren fast nackten Körper gesprüht. Dafür setzten die beiden Künstler eine besondere Polymerlösung ein, die sowohl Baumwolle als auch synthetische Fasern beinhaltet.

Kommt diese Lösung in Berührung mit dem Körper, verfestigt sie sich und bleibt dennoch elastisch, wie «Vogue Business» schreibt. Daher konnte sich Hadid nach einigen Handgriffen in ihrem Gewand bewegen, wie in einem normal produzierten Kleid. Das Coole: Nach dem Tragen lässt sich der Stoff zudem wieder zurückwandeln und neu benutzen, verrät Coperni-Co-Gründer Sébastien Meyer im Interview mit dem Fashion-Magazin: «Es ist unsere Pflicht, als Designer neue Dinge auszuprobieren und zu zeigen, was in Zukunft möglich ist.»