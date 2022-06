Kaum wiederzuerkennen : Bella und Gigi Hadid laufen mit rasiertem Kopf für Marc Jacobs

Auf dem Catwalk von Marc Jacobs in New York zeigen sich die Hadid-Schwestern oben ohne: Gigi und Bella Hadid laufen in der Show des Designers mit fast kahlem Kopf.

Kontroverser Look: Für die Show von Marc Jacobs zeigen Bella Hadid und ihre Schwester Gigi ihre Haare (scheinbar) seitlich rasiert. Getty Images for Marc Jacobs

Gigi und Bella Hadid ziehen für Marc Jacobs blank – zumindest auf dem Kopf. Die Geschwister präsentieren auf dem Runway die Herbst- und Winterkollektion des US-amerikanischen Designers. Dafür setzt Marc Jacobs auf einen ausgefallenen Beauty-Look und schickt die Models mit Halbglatze über den Laufsteg.

Die Models tragen ihre Haare für die Show von Marc Jacobs nur oben lange, auf den Seiten wirken die Köpfe kahl rasiert. Getty Images for Marc Jacobs

Auch Gigi und Bella Hadid tragen ihre Haare links und rechts raspelkurz im beidseitigen Sidecut, wie Fotos der Proben zeigen.

Die blonde Wallemähne von Gigi Hadid ist plötzlich pechschwarz und an den Seiten sogar abrasiert. Das Model trägt in der Show zum kantigen Haarschnitt einen voluminösen rosa Pullover, wie man in einer seiner Instagram-Storys sehen kann.

Dieses Foto der Show teilte Gigi Hadid in ihrer Instagram-Story. Instagram/gigihadid

Bellas Show-Look scheint mit der schwarzen Vinyl-Robe etwas strenger.

Nur eine Fake-Glatze

Natürlich haben sich die Models nicht tatsächlich von ihrer Haarpracht verabschiedet. Bei der Frisur handelt es sich um eine Fake-Glatze und eine zusätzliche Perücke darüber, wie weitere Bilder der Models vor der Show zeigen.

Meinungen klaffen auseinander

Auf Instagram postet Bella ein Backstage-Bild von sich mit der neuen Frisur samt gebleichter Augenbrauen.

«Jaaa!», «Ich liebe es!» und «Großartig», loben einige den neuen Look des Models. Andere Instagram-User sind entsetzt: «Ich liebe dich, aber was ist das?» «Bella, was haben sie dir nur angetan?», schreibt eine Userin auf Instagram. Und auch die Twitter-Gemeinde hält sich mit Kritik am Look der Hadid-Schwestern nicht zurück.

«Bella Hadid? Das ist Voldemort!»

Besonders Bellas Glatzen-Look sorgt offenbar für Stirnrunzeln. Ein Twitter-User äußert sich zum Bild mit dem kahlen Model: «Bella Hadid? Das ist Voldemort!»

Andere machen sich Sorgen um Bellas braune Mähne. «Was?! Ich hoffe, sie hat ihre Haare nicht tatsächlich abrasiert», schreibt ein anderer User.

«Marc Jacobs hasst Bella Hadid», ist diese Userin überzeugt.

Von der Modeszene gibt es aber auch Anerkennung für die Show und die Frisuren. Nicht nur Bellas Look, auch Marc Jacobs’ neue Kollektion wird unter dem Instagram-Post vom Modejournalisten Alastair McKimm mit Lob überschüttet.

«Fantastisch», «Hervorragend» und «Liebe es», sind sich die Kommentierenden einig. «Verdammt großartig», schreibt auch Gigi Hadid unter dem Post.