ING Night Marathon : Bellor Yator siegt erneut beim ING-Marathon

LUXEMBURG - Bellor Yator aus Kenia hat sich erneut beim diesjährigen ING-Night-Marathon durchgesetzt. Er kam in 2'17''51 Stunden als Erster ans Ziel.

Vor rund 80'000 Zuschauern hat der Kenianer Bellor Yator die 8. Ausgabe des ING-Night-Marathons am Samstag in Luxemburg-Stadt gewonnen. Mit einer Zeit von 2 Stunden, 17 Minuten und 51 Sekunden erreichte Yator als erster das Ziel. Dies ist bereits der zweite Erfolg in Folge für den afrikanischen Läufer. Sein Landsman Stephen Rutto (2.18.45 Stunden) und der Marokkaner Mohammed Hajjy (2.20.14 Stunden) nehmen den zweiten respective den dritten Platz ein.