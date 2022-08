Nach Rettungsaktion: Belugawal aus der Seine musste eingeschläfert werden

Der Belugawal, der seit Freitag in der Seine gestrandet war, wurde am Mittwoch während des Transports nach Ouistreham an der Küste des Ärmelkanals eingeschläfert. Das berichtete « France24 » am Mittwoch. Sein Zustand, der bereits besorgniserregend war, hatte sich während der Fahrt verschlechtert.

In Ouistreham hätte der Wal in einem Salzwasserbecken gepflegt und dann ins Meer entlassen werden sollen. Der Belugawal war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden und saß seit Freitag in einer Schleuse in Saint-Pierre-La-Garenne rund 70 Kilometer vor Paris fest – 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. In dem warmen Süßwasser kann das Tier nach Angaben von Experten nicht lange überleben. Normalerweise leben Belugawale in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas.