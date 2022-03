Karten gezählt : Ben Affleck trickst im Casino und fliegt raus

Ben Affleck wollte sich offenbar beim Zocken im Casino noch etwas erholen, bevor die Dreharbeiten zum neuen Batman-Film beginnen. Jetzt hat er Hausverbot.

Dies hat sich anscheinend auch der zukünftige Batman-Darsteller Ben Affleck gemerkt. In der Nacht auf Freitag hat man ihn im Hard Rock Casino in Las Vegas offenbar beim Karten zählen erwischt. Illegal ist dies zwar nicht, doch eine Spielbank kann den Trick in ihrem Haus verbieten, wie es das Hard Rock Casino offenbar tut. Denn «TMZ» berichtet, dass Affleck dort nun ein lebenslanges Hausverbot erhalten hat.