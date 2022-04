Basketball-Legende : Ben Affleck und Matt Damon drehen Film über Michael Jordan und Nike

Die Hollywood-Stars Ben Affleck und Matt Damon drehen Berichten zufolge einen Film darüber, wie Basketball-Legende Michael Jordan zu dem Schuhersteller Nike kam.

Matt Damon und Ben Affleck, US-Schauspieler, erscheinen zu einer Vorführung des Film «the last Duel» in Venedig.

Wie die Branchenblätter «Variety», «Deadline» und «The Hollywood Reporter» berichteten, soll Ben Affleck (49) Regie führen und Firmengründer Phil Knight spielen. Matt Damon (51) soll den Film produzieren, mit Affleck das Drehbuch schreiben und in die Rolle von Sonny Vaccaro schlüpfen, der die Zusammenarbeit einfädelte. Einen Titel und ein Veröffentlichungsdatum für das Projekt gibt es den Berichten zufolge bislang nicht. Für das Filmdrama «Good Will Hunting» (1997) erhielten die Schauspieler einen Oscar für das beste Original-Drehbuch.