30 Millionen Dollar: Ben Affleck verkauft seine Junggesellen-Bude

Statement-Kronleuchter und Wellnessraum

Zu den weiteren Highlights gehören ein begehbarer Kleiderschrank im Hauptschlafzimmer, ein Wellnessraum, ein Heimkino und ein Spielzimmer sowie ein Weinkeller und ein eigenes Gym. Vom Wohnzimmer aus sieht man durch eine Glasfront den luxuriösen Außenbereich, in dem unter anderem ein Swimmingpool, eine Außenküche und mehrere Sitzbereiche sind. Es gibt außerdem ein kleines Poolhaus, in dem sich eine Mini-Küche und ein kleines Bad befinden.

Beeindruckendes Immobilien-Portfolio

So gehört Affleck ein 350.000 Quadratmeter (!) großes Grundstück in Savannah, Georgia und Lopez besitzt unter anderem ein Haus in den Hamptons, ein Penthouse in New York und das Haus in Bel Air, das derzeit umgebaut wird.