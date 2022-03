«Gotham»-Stars : Ben McKenzie hat Morena Baccarin geheiratet

Schauspieler Ben McKenzie (38) hat am Wochenende seine Freundin Morena Baccarin (38) geheiratet.

Freunde des Paares bestätigten gegenüber "US Weekly", dass sich der einstige "O.C., California"-Star Ben KcKenzie und seine Freundin, Schauspielerin Morena Baccarin, am Freitag (2.6.) das Jawort gaben. Die beiden feierten ihre Hochzeit im Botanischen Garten in Brooklyn.