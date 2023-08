«Mein Lokal, Dein Lokal»: Ben und seine Brasserie kamen ins TV wie die Jungfrau zum Kinde

1 / 4 An Tag drei macht «Mein Lokal, Dein Lokal» Halt in Hostert bei Niederanven, um Ben in seiner «Brasserie Um Eck» über die Schulter zu schauen. Screenshot/KabelEins Eigentlich tätig als Versicherungskaufmann, ist Ben Millmeister ganz zufällig zum Miteigentümer des urigen Restaurant geworden. Privat Das heutige Lokal war vor einiger Zeit ein Ort für andere Vergnügen, als den Gaumenfreuden. Facebook/Brasserie Um Eck

«Früher war das hier ja ein Puff», fällt Ben zum Einstieg mit der Tür ins Haus. Als Etablissement, in das sich Männer nur verstohlen und mit hochgeschlagenem Mantelkragen wagen, dürfe man es sich aber nicht vorstellen. «Das war ein Treffpunkt fürs ganze Dorf. Hier traf man sich auf ein Feierabendbier». Und zwar nicht nur die Männer: «Die Ehefrauen kamen selbstverständlich auch mit. An der Bar wurde dann der neueste Dorfklatsch ausgetauscht, während die Mädels an der Stange tanzten». Und auch die Stripperinnen seien «von hier» gewesen, wie der Restaurantinhaber betont.

Doch dann sei das leicht verruchte, aber gut besuchte Lokal durch einen Brand zerstört worden. Als sich herumsprach, jemand von außen plane, dort ein Restaurant zu eröffnen, wurden Ben und seine Freunde aus dem Ort aktiv. «Wir wollten lieber was Eigenes. Da haben wir überlegt, was man machen könnte. Und heraus kam die Idee mit der Brasserie», so der zupackende Versicherungskaufmann. «Boden, Elektrik, alles war verbrannt und musste erneuert werden. Das war viel Arbeit, denn wir hatten nur zwei Monate Zeit». Aber mit vereinten Kräften habe man es dennoch geschafft. So erblickte die «Brasserie um Eck», der neue Treffpunkt des Ortes, das Licht der Welt.

Nach dem Casting ging alles ganz schnell

Zur Sendung von Kabel Eins sei man aber gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, gesteht er: «Sie haben uns per E-Mail kontaktiert und gefragt, ob wir Lust hätten, bei ‹Mein Lokal, dein Lokal› mitzumachen». Dann habe ein Casting inklusive Kochen stattgefunden und man sei ausgewählt worden. «Das ging alles ganz schnell», sagt Ben. Daran, die Gerichte seiner Mitstreiter mit kulinarischem Vokabular bewerten zu müssen, habe er sich aber erst gewöhnen müssen. «Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, der Versicherungsbranche. Für mich schmeckt ein Himbeer-Dessert zunächst einmal… na, nach Himbeeren», gibt er augenzwinkernd zu.

In den sozialen Netzwerken sei ihm nach Ausstrahlung der ersten beiden Folgen vorgeworfen worden, «mit seiner Bewertung zu kritisch» zu sein. Doch dass in den Sendungen nicht nur pure Harmonie herrschte, sei der Situation geschuldet. «Es war ja ein Wettstreit, da kann man nicht jedem 10 Punkte geben, nur weil man sich sympathisch ist». Nach Drehschluss habe man sich aber gut verstanden: «Der Spaßfaktor sollte bei dem Ganzen ja auch eine große Rolle spielen», so Ben.

Die Folge über seine «Brasserie Um Eck» wird er sich gemeinsam mit seinem Personal und Freunden ansehen. «Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, da ich bei dem Dreh in meiner Brasserie nicht dabei war. Deshalb war ich gespannt, was meine Konkurrenten sagen würden». Ob er sich den Stress noch einmal antun würde? «Ja», erklärt Ben ohne zu Zögern, «aber vielleicht in einem anderen Format. Jedenfalls weiß ich jetzt, worauf ich mich einlasse».