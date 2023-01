Vatikan : Benedikt XVI. im Petersdom aufgebahrt – Gläubige stehen stundenlang an

Schweizer Garde bewacht Leichnam von Benedikt XVI.

Benedikt war am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren gestorben . Danach wurde Benedikt XVI. zunächst in der Kapelle des Vatikan-Klosters Mater Ecclesiae, in dem er nach seinem Rücktritt als Papst im Jahr 2013 fast zehn Jahre lang gelebt hatte, aufgebahrt. Freunde und frühere Weggefährten beteten dort schon an dem Leichnam, darunter auch Benedikts Nachfolger Franziskus.

60.000 Menschen werden am Requiem teilnehmen

Bis 19 Uhr sollten die Tore des Petersdoms am Montag für Besucher geöffnet sein, am Dienstag und Mittwoch können Menschen von sieben bis 19 Uhr in die Kirche und am aufgebahrten Benedikt vorbeigehen. Am Donnerstag ist dann der große Trauergottesdienst geplant, den um 9.30 Uhr Papst Franziskus selbst abhalten will. Zu dem Requiem, das nach dem Wunsch von Benedikt schlicht gehalten sein dürfte, werden laut Angaben der Präfektur von Rom bis zu 60.000 Menschen erwartet. Es werden viele hohe Geistliche erwartet, etwa Weggefährten Benedikts und jene Kardinäle, die er in den Kardinalsstand erhoben hatte.