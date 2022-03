Urteil am Bezirksgericht : Benoît Ochs darf ein Jahr lang nicht praktizieren

LUXEMBURG – Der Disziplinarrat des «Collège médical» hat am Mittwoch im Berufungsverfahren das Urteil der Ärztekammer gegen den Allgemeinmediziner bestätigt.

Dr. Benoît Ochs darf ein Jahr lang keine Patienten mehr behandeln. Zu diesem Urteil kam der Disziplinarrat des «Collège médical» am Berufungsgericht am Mittwoch. Damit bestätigte der Rat die Entscheidung der Ärztekammer vom Juli 2021. Diese hatte Ochs vorgeworfen, sich während der Pandemie nicht an die herrschenden Regeln gehalten zu haben und dadurch gegen den Berufskodex verstoßen zu haben.