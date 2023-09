Benu Village: Luxemburgs erstes Ökodorf steht vor finanziellem Kollaps

Das Benu Village in der Route d'Audun in Esch/Alzette steht vor dem Aus.

Seit 2017 verfügt Luxemburg mit dem Benu Village in Esch/Alzette über ein Ökodorf. Doch nun ist seine Existenz bedroht und es könnten vielleicht eher früher als später die Lichter ausgehen. Berichten des Tageblatt zufolge steht das Dorf unmittelbar am Rande des finanziellen Abgrundes und es scheint keine unrealistische Option, dass es möglicherweise sogar sehr kurzfristig dichtgemacht wird.

Dies räumt auch der Geschäftsführer Georges Kieffer ein, der allerdings aus gutem Grund weiterkämpfen möchte. «Wenn das Konzept nicht funktionieren würde, würden wir uns damit abfinden. Aber die Zahlen übertreffen unsere Erwartungen, es kommen Leute aus dem Ausland, wir wurden sogar in einem Reiseführer in Deutschland gelistet», erklärt der Gründer des Dorfes. Potenzial sei also vorhanden.