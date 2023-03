RMA – LIV 1:0 & NAP – FRA 3:0: Benzema entscheidet Kracher gegen Liverpool – Sow verliert klar

Die Szene des Spiels

Allerspätestens in der 78. Minute war Liverpools Traum von der großen Wende endgültig ausgeträumt. Nach einem Luftloch spitzelte Vinícius am Boden liegend den Ball zu Sturmpartner Benzema, der aus kurzer Distanz zum 1:0 für Real einschoss. Nach dem 5:2-Spektakel im Hinspiel die endgültige Entscheidung.

Die Schlüsselfiguren

Thibaut Courtois und Alisson Becker. Während sich beide Goalies im Hinspiel je einen unfassbaren Patzer erlaubt hatten, packten beide im Bernabéu überragende Paraden am Laufmeter aus. Besonders sehenswert: Alissons Mega-Reflex gegen Vinicius in der 14. Minute.

Die bessere Mannschaft

Nach dem 5:2 im Hinspiel wäre auch gestern ein ähnliches Schützenfest möglich gewesen. Beide Teams spielten von Beginn weg voll auf Angriff. Am Ende ging der Madrider Sieg aber aufgrund der Spielanteile so völlig in Ordnung.

Das Tribünen-Gezwitscher

Real Madrid bleibt der Angstgegner von Liverpool: Zum dritten Mal in Serie scheitern die Reds in der Champions League an den Königlichen. 2021 unterlag man im Viertelfinale, im letzten Jahr setzte es eine bittere 0:1-Finalpleite.

Die Tore

78.’ | 1:0 | Vinícius auf Benzema, der nur noch einschieben musste.

Das andere Spiel

Die Frankfurter fokussierten sich mehrheitlich auf die Verteidigungsarbeit, kassierten aber wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff dennoch ein Gegentor. Damit war der Drops nach dem 0:2 aus dem Hinspiel bereits gelutscht. Napoli war im zweiten Abschnitt dann das klar bessere Team und Osimhen schnürte den Doppelpack.

Der Ausblick

Am Freitag werden in Nyon die Viertelfinale der Champions League ausgelost. Die Hinspiele finden am 11. und 12. April statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Mit dabei: Drei Teams aus Italien, zwei aus England und je ein Vertreter aus Spanien, Deutschland und Portugal.