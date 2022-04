Champions-League : Benzema schießt Real in Spektakel-Partie gegen Chelsea ins Halbfinale

Real Madrid hat sich trotz eines zwischenzeitlichen 0:3-Rückstands noch in das Champions-League-Halbfinale gekämpft. Die Königlichen brauchten dafür einmal mehr Superstürmer Benzema.

Chelsea rannte an

Dort machte einmal mehr Karim Benzema den Unterschied aus. Der Franzose stieg in der 96. Minute am höchsten und erzielte das 2:3 aus Sicht der Madrilenen. Das Zittern begann – Chelsea rannte an, vergab auch Chancen, doch am Ende gelang den Engländern kein Tor mehr und Real qualifizierte sich für das Halbfinale.