Tanken – Preis für Diesel steigt wieder sprunghaft an

Nachdem der Dieselpreis in Luxemburg am Donnerstag um mehr als neun Cent gesunken ist, steigt er zum Wochenende wieder sprunghaft an: Wie das Energieministerium am Freitagabend mitteilt, erhöht sich der Preis für Diesel ab Samstag, 0 Uhr, um 13,5 Cent. Dieselfahrer zahlen dann wieder 1,76 Euro pro Liter.