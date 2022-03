Tanken in Luxemburg : Benzin wird am Samstag teurer

LUXEMBURG – An den Säulen des Großherzogtums müssen Autofahrer ab Mitternacht am Samstag erneut tiefer für den Liter Benzin in die Tasche greifen.

ARCHIV - 06.09.2020, Bayern, M�nchen: Eine Frau h�lt an einer Tankstelle an einer Zapfs�ule eine Zapfpistole in der Hand und betankt ein Auto. Um fossile Energien zu verteuern und klimaschonende Alternativen voranzubringen, gibt es ab 2021 einen nationalen CO2-Preis f�r die Bereiche Verkehr und Heizen. (zu dpa "Grundrente, Soli-Abbau, teureres Benzin - Das �ndert sich 2021") Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Sven Hoppe

Autofahrer müssen ab Samstag um Mitternacht erneut tiefer für Benzin in die Tasche greifen. Wie das Energieministerium am Freitag mitteilt, steigt der Maximalpreis für den Liter Benzin der Sorte Super 98 auf 1,14 Euro je Liter. Das entspricht einem Anstieg um 1,5 Cent.

Der Preis für Benzin der Sorte Super 95 und Diesel bleibt hingegen unverändert.