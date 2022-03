Zapfh�hne mit den Produkten (l-r) Diesel, Super E10, Super E10, Super bleifrei und LPG-Gas sind am Montag (28.02.2011) in Freising (Oberbayern) an einer Tankstelle zu sehen. Der Verkauf des ungeliebten Bio-Kraftstoffs E10 schw�chelt - nach Meinung von Autofahrer-Lobby und Bundesregierung m�ssen die Mineral�lkonzerne jetzt mit einer besseren Aufkl�rung gegensteuern. Foto: Marc M�ller dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++