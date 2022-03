Tanken in Luxemburg : Benzinpreis-Kurve geht wieder steil nach oben

LUXEMBURG – Kaum ist auf den Straßen des Großherzogtums wieder mehr los, ziehen auch die Benzinpreise an. Am Mittwoch ist das 98-Oktan-Benzin an der Reihe.

Nachdem zuletzt die Preise für Diesel und den 95-Sprit deutlich nach oben gegangen waren, kostet ab Mittwoch, 0 Uhr, auch die 98-Oktan-Variante ein gutes Stück mehr. Pro Liter müssen Autofahrer dann 1,068 Euro zahlen. Das sind 4,7 Cent mehr als zuletzt.

Der Liter 95er-Sprit kostet derzeit 98 Cent, der Diesel 0,862 Euro.