Handball : Berchem gewinnt und klettert auf Rang drei

BERCHEM - Am vorgezogenen fünften Spieltag der Luxemburger Handballliga hat HC Berchem HBC Schifflingen geschlagen. Am Wochenende kommt es zum Verfolgerduell.

Bereits am Mittwoch haben HC Berchem und HBC Schifflingen in Luxemburgs erster Handballliga ihren persönlichen fünften Spieltag ausgetragen. Dabei schlug der besser postierte HC seinen Widersacher im Südduell mit 36:32 und kletterte in der Tabelle auf Rang drei. Die Partie wurde vorverlegt.