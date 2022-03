Tennis in Metz : Berdych und Pouille bei Moselle Open 2018 dabei

METZ - Mit Tomas Berdych und Lucas Pouille haben die ersten Top-Spieler für die Moselle Open Mitte September zugesagt.

Lucas Pouille gewann 2016 in Metz.

Animalisch ging es bei der Präsentation der ersten bekannten Gesichter für die Moselle Open 2018 zu. In der TigerWorld des Zoos in Amnéville präsentierten die Organisatoren mit dem Tschechen Tomas Berdych (Nummer 17 der Welt) und dem Franzosen Lucas Pouille (16) zwei klangvolle Namen. Die 16. Auflage des Turniers findet vom 16. bis zum 23. September in der Arena zu Metz statt.