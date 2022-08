Hit-App : BeReal zwingt dich zum Posten statt Posen

Zeichnet sich hier ein nachhaltiger Erfolg ab, oder wird es das nächste Lauffeuer wie die Anwendung «Clubhouse», die für kurze Zeit in aller Munde und dann auch gleich wieder vergessen war? Derzeit liegt «BeReal» jedenfalls voll im Trend, führt die Charts in Apples AppStore an und wurde auch auf Android-Handys millionenfach heruntergeladen. Die Prämisse: Das soziale Netzwerk will nicht wie Instagram, Facebook und Co. sein, sondern authentische Einblicke aus dem Leben seiner Nutzer generieren.