Carsharing – Bereit, auf das Zweitauto zu verzichten?

In ganz Luxemburg gibt es derzeit etwa 50 Stationen des Betreibers Flex. Und etwa zwanzig von Carloh im Haupstadt-Gebiet. Editpress/Claude Lenert

Heute gibt es in Luxemburg etwa 40 Carsharing-Stationen des Betreibers Flex. Rund 20 von Carloh im Hauptstadt-Gebiet. Innerhalb eines Jahres könnte sich diese Zahl auf etwa 150 Stationen verdoppeln. Das ist zumindest das Potenzial, das die Schweizer Berater der «VR Mobility Genossenschaft» im Rahmen einer Studie für das Ministeriums für Mobilität sehen. Die Spezialisten haben ein Jahr lang die Luxemburger Mobilitätsgewohnheiten analysiert und am heutigen Dienstag die Ergebnisse ihrer Studie vorgelegt. Kernpunkt: Wie können die Menschen in Luxemburg davon überzeugt werden, auf ein Zweit- oder sogar Drittauto zu verzichten?

«Wir haben uns für diesen Ansatz entschieden: Jedes neue Auto, das nicht gekauft wird, ist ein Gewinn für das Land», so der Schweizer Experte Arnd Bätzner. Die Empfehlung lautet, das Netz an Carsharing-Autos auszubauen und dabei Service und Komfort zu gewährleisten, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, auf ihr Privatauto zu verzichten. «Da Luxemburg klein ist, wird von den Betreibern erwartet, dass sie in die Wohnviertel gehen, nicht nur an die Bahnhöfe. Sie müssen die Autos in Zusammenarbeit mit den Gemeinden an gut sichtbaren und zugänglichen öffentlichen Orten aufstellen, die wirklich im Dienste der Bevölkerung stehen», erklärte Bätzner. Als Beispiel nennt er Zürich in der Schweiz, wo es «alle 80 Meter eine Carsharing-Station» gebe.

Parkplätze durch Carsharing-Stationen ersetzen

Er fügte hinzu: «Das Potenzial ist da, es wird Tests geben, einige Dinge werden funktionieren, andere nicht. Das werden wir anpassen.» François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität und öffentliche Arbeiten, zeigte sich am Dienstag sehr angetan und hob das Bestreben des Bahnbetreibers CFL hervor, den öffentlichen Transport voranzutreiben. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrräder und Carsharing-Stationen – alles müsse sich ergänzen, um die Gewohnheiten zu durchbrechen, sagte auch Experte Arnd Bätzner. «Man sieht in Luxemburg bereits einen Fortschritt beim Carsharing», um der Nachfrage in der Entwicklungsphase gerecht zu werden, brauche man jedoch sogar einen Überschuss an Fahrzeugen.