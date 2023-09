Berg-Karabach: Aserbaidschan erklärt Militäreinsatz für beendet 

Am Mittwoch gab es zunächst eine Waffenruhe.

Erneut waren in der Region Berg-Karabach Kämpfe ausgebrochen. (Archivbild)

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat den Einsatz seiner Truppen gegen die von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach nach einem Tag für beendet erklärt. Aserbaidschan habe seine Souveränität über das Gebiet wiederhergestellt, sagte er am Mittwoch in einer Fernsehansprache in Baku. Von armenischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme.