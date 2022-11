Spionage: Bergen die Verbindungen der Uni Luxemburg nach China ein Risiko?

Das Konfuzius-Institut wurde 2018 an der Uni eröffnet.

Jing Zhang, Direktor des China Cultural Center, das Anfang des Monats nach dreijähriger Bauzeit in der Hauptstadt eingeweiht wurde, erklärt: «Luxemburg ist in Europa sehr wichtig. Unser langfristiges Ziel ist es, Brücken zu bauen». Jauffrey Bareille, Leiter des Konfuzius-Instituts, das vor vier Jahren an der Universität Luxemburg eröffnet wurde, spricht ähnlich wohlwollend über die chinesische Sprache und Kultur.