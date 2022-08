Veneto (Italien) : Bergsteiger (30) will Handy von Freundin retten und stürzt in den Tod

Ein Mann ist beim Wandern in den italienischen Alpen gestorben, als er einem verloren gegangenen Handy hinterhersteigen wollte. Der 30 Jahre alte Italiener Andrea M. stürzte an der Gesteinsformation Altar Knotto in den Vizentiner Alpen der norditalienischen Region Venetien am Samstagnachmittag ab, wie die Behörden mitteilten. Per Helikopter seilte die Bergrettung demnach Einsatzkräfte an die Unfallstelle ab, um den Toten zu bergen.