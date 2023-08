Himalaya: Bergsteiger lassen sterbenden Träger zurück

Als die Norwegerin Kristin Harila binnen 92 Tagen alle 8000er der Welt bestieg, wurde sie von der Weltpresse gefeiert. Zu den insgesamt 14 Gipfeln, die sie in den drei Monaten bestiegen hatte, gehört auch der berühmt-berüchtigte K2 . Im Basiscamp war zu diesem Zeitpunkt auch der österreichische Hotelier und Bergsteiger Willhelm Steindl anwesend.

Am 27. Juli drängten sich nebst der Extrembergsteigerin Harila auch diverse andere Bergsteiger am Flaschenhals, einer engen Stelle auf 8200 Metern Höhe. Steindl und sein Begleiter Philip Flämig von Servus TV hatten die Besteigung wegen prekären Verhältnissen bereits aufgegeben und waren auf dem Rückweg.

Österreicher sind nur knapp einem Unglück entgangen

Plötzlich gingen Lawinen ab. Glücklicherweise verfehlte die Lawine die Gruppe um Steindl am Flaschenhals. Weit unterhalb der engen Stelle lässt Kameramann Flämig eine Drohne aufsteigen – und macht beim Sichten der Aufnahmen eine schockierende Entdeckung.

Die Drohne hatte nämlich bei Sonnenaufgang einen im Sterben liegenden Mann gefilmt, dessen Oberkörper von einer anderen Person massiert wurde, offenbar, um ihn bei Bewusstsein zu halten. Augenzeugen berichteten später, dass der pakistanische Hochträger Mohammad Hassan nachts um 2.30 Uhr mehrere Meter abgestürzt und danach kopfüber mit nackten Beinen in einem Fixseil gehangen habe, wie die österreichische Tageszeitung der Standard schreibt.

Statt eine umfassende Rettungsaktion zu starten, sei im Anschluss ein neues Seil am Berg eingerichtet worden, damit die Bergsteiger an Hassan vorbeikommen. Laut Steindl sei der pakistanische Träger erst nach 45 Minuten hinaufgezogen worden – ihn ins Tal zu bringen, sei angeblich gar nicht erst versucht worden. Basierend auf Gesprächen mit Augenzeugen geht der Tiroler davon aus, dass mindestens 50 Leute an Hassan vorbeigestiegen seien, während dieser noch gelebt habe. Die anwesenden Bergführer und Sherpas hätten keine Anstalten gemacht, eine Rettung zu organisieren – stattdessen seien einige sogar bereits wieder abgestiegen, während der Pakistaner ums Überleben kämpfte.