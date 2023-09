Bergsteiger: Sieht Reinhold Messner den Rekordverlust doch nicht so gelassen?

Jurgalski will Messner anzeigen

Die Aberkennung seiner Rekorde hat der Himalaya-Experte Eberhard Jurgalski öffentlich gemacht. Und Messner hat nun heftige Kritik an Jurgalski geäußert. Dieser wiederum kündigte nun an, den Bergsteiger anzeigen zu wollen. Nun berichtet er in der Kronen Zeitung von einem starken Gegenwind in Form eines Shitstorms. «Im gesamten deutschsprachigen Raum habe ich keine Freunde mehr, weil ich scheinbar Gotteslästerung begangen habe.»