Großregion: Bergung von 391-Kilo-Amerikanerin – Feuerwehr muss Wand aufbrechen

Um eine 391 Kilogramm schwere Frau aus ihrem Haus in eine Klinik zu transportieren, ist die Feuerwehr in Frankreich mit 40 Einsatzkräften angerückt und hat eine Wand aufgebrochen. Die US-Amerikanerin wurde am Mittwoch von der französischen Ortschaft Stenay nach Nancy in eine Klinik gebracht, wie der Sender France 3 berichtete.