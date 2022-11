Bericht : Fischfang kostet jährlich mehr als 100.000 Menschen das Leben

Der Fischfang fordert dreimal so viele Todesopfer, wie angenommen. (Symbolbild)

Bei Unfällen im Zusammenhang mit dem Fischfang kommen einem Bericht zufolge jedes Jahr mehr als drei Mal so viele Menschen ums Leben wie zuvor angenommen. Ein Forschungsbericht im Auftrag der Organisation Pew Charitable Trusts, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, gibt die Zahl der jährlichen Todesfälle mit mehr als 100.000 an. Viele davon hätten verhindert werden können, wird argumentiert.