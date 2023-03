Kriminalreporter : Bericht offenbart grobe Fehler vor Mord an Peter R. de Vries

Der niederländische Kriminalreporter starb, nachdem er mitten in Amsterdam niedergeschossen worden war. Die Untersuchungsbehörde hat nun ihren Bericht vorgelegt.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben beim Schutz des später ermordeten niederländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries einem offiziellen Untersuchungsbericht zufolge grobe Fehler gemacht. Gut eineinhalb Jahre nach dem Mord in Amsterdam legte die Untersuchungsbehörde am Mittwoch in Den Haag ihren Bericht vor. Daraus geht hervor, dass die Ermittler wichtige Signale übersehen oder nicht weitergegeben hatten.