Berlin: Geplatztes Mega-Aquarium – warum mussten die Fische sterben?

Es war eine bekannte Touristenattraktion in Berlin: das Großaquarium «Aquadom» in einem Hotel in der Nähe des Alexanderplatzes. Im Dezember 2022 platzte der Riesentank und schwemmte Hunderte Fische auf die Berliner Straßen.

Rund neun Monate nach dem Bersten des Riesenaquariums Aquadom in einem Berliner Hotel bleibt die genaue Ursache des Unglücks weiter unklar. Es gebe verschiedene Anhaltspunkte, aber «keine eindeutigen Belege», teilte die Gebäudeeigentümerin Union Investment am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf ein Gutachten mit. Den Untersuchungen zufolge hatte sich die Havarie nicht angekündigt, sondern «trat plötzlich und unerwartet ein».

Als Schadensursache kommen nach Einschätzung des mit dem Gutachten beauftragten Kunststoffexperten Christian Bonten drei Möglichkeiten ernsthaft in Betracht. Die Ursachen können demnach sowohl in der Herstellungsphase beim Kleben der einzelnen Acrylglaselemente als auch bei der Sanierung im Jahr 2019, etwa in einem Trocknungsprozess der Acrylelemente, oder einer möglichen Kerbwirkung auf den Zylinder in dessen Sockelbereich und eine damit einhergehende Spannung liegen.