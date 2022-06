Hungerkrise : Berlin plant Konferenz gegen Hungerkrise wegen Ukrainekrieg

Die deutsche Regierung will mit einer internationalen Konferenz gegen die sich anbahnende Hungerkrise in der Welt als Folge der Blockade von ukrainischem Weizen durch Russland vorgehen.

Die «Ampel»-Regierung soll bei dem am 24. Juni im Auswärtigen Amt in Berlin geplanten Treffen mit den Ministerinnen Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Svenja Schulze (Entwicklung, SPD) sowie Cem Özdemir (Ernährung und Landwirtschaft, Grüne) vertreten sein. Zuerst hatten am Dienstag die Zeitungen der Funke Mediengruppe über die Konferenz berichtet.