Für ungültig erklärt : Berliner Regionalwahl muss wiederholt werden

Berlin ist in Deutschland ein eigenes Bundesland. Mit 3,8 Millionen Einwohnern liegt es bei der Bevölkerungszahl unter den 16 Ländern an 8. Stelle. Am 26. September 2021 waren in Berlin auch der Bundestag und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt worden. Hinzu kam noch ein Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Obendrein lief der Berlin-Marathon.