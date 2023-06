Rammstein: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wohl gegen Till Lindemann

Die Rockband Rammstein sieht sich Vorwürfen wegen des Umgangs mit weiblichen Fans ausgesetzt. Jetzt scheint der Fall auch juristisch ins Rollen zu geraten. Die Staatsanwaltschaft von Berlin hat offenbar Ermittlungen gegen Till Lindemann, den Frontsänger von Rammstein eingeleitet. Wie der Tagesspiegel am Mittwochnachmittag berichtet, habe die Berliner Justizsenatorin dies dem Justizausschuss im Abgeordnetenhaus unter Ausschluss der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Demnach liegen mehrere Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gegen Till Lindemann vor, es bestehe ein Anfangsverdacht, dass er gegen Paragraf 177 verstoßen haben könnte. Dieser regelt, so der Tagesspiegel, «dass, ‹wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt›, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden kann.»