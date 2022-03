Inselgruppe : Bermuda legt große Teile von russischen Passagiermaschinen lahm

Immer mehr Länder sanktionieren Russland. Nun hat das britische Überseegebiet Bermuda große Teile von russischen Passagiermaschinen lahmgelegt, denn Flugzeuge vieler russischer Airlines sind auf der Karibikinsel registriert.

Ein großer Teil der Flugzeuge vieler russischer Airlines ist auf der Karibikinsel registriert, erkennbar an den Abkürzungen VP-B und VP-Q in den Kennzeichen der Maschinen.

Die Luftaufsichtsbehörde von Bermuda hat allen in dem britischen Überseegebiet registrierten russischen Flugzeugen die Lufttüchtigkeit aberkannt. Wegen der internationalen Sanktionen gegen Russland sei sie nicht mehr in der Lage, die Maschinen zu überwachen und für lufttüchtig zu erklären, teilte die Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) am Samstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit. Die Anordnung ist demnach bereits in Kraft. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.