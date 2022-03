Fußball : Bernd Neuendorf zum neuen DFB-Präsidenten gewählt

Der DFB-Bundestag hat entschieden. Bernd Neuendorf ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Peter Peters wird es nicht. Neuendorf folgt auf den im Mai 2021 zurückgetretenen Fritz Keller.

Bernd Neuendorf ist der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Der 60-Jährige setzte sich bei der Wahl auf dem DFB-Bundestag am Freitag in Bonn mit 193:50 Stimmen gegen Peter Peters (59) durch. Neuendorf war als Kandidat der einflussreichen Amateurvertreter angereist, Peters wurde durch den Profifußball unterstützt. Die Wahl im World Conference Center war nötig geworden, nachdem Fritz Keller im Mai 2021 von seinem Amt zurückgetreten war.

«Ich möchte alles dafür tun, dass dieser Verband wieder zur Ruhe kommt», sagte Neuendorf in seiner Bewerbungsrede unmittelbar vor der Wahl. «Dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt». Seine Kernbotschaft sei: «Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes.»