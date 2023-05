Luxemburg: Beschädigtes Polizeiauto, verletzter Radfahrer – übermäßiger Alkoholkonsum sorgt für einsatzreiche Nacht

Die großherzogliche Polizei hatte Mittwochnacht mit zahlreichen Autofahrern zu kämpfen, die wohl einen über den Durst getrunken haben. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit und nennt einige ihrer zahlreichen Einsätze der vergangenen Nacht. So kollidierte gegen 3.30 Uhr ein Auto mit einem Streifenwagen der Polizei in Clausen. Der Fahrer sei einem Alkoholtest unterzogen worden, der positiv ausfiel, so die Beamten. Der Führerschein wurde folglich beschlagnahmt. Verletzt worden sei niemand und auch der entstanden Schaden sei gering ausgefallen.