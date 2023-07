Charlota: Beschlagnahmte weiße Tigerdame trifft in der Pfalz ein

Die bei einem privaten Besitzer in Tschechien beschlagnahmte weiße Tigerdame Charlota ist in ihrem neuen Zuhause in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Die exotische Katze habe vorsichtig das Terrain sondiert, sagte Betriebsleiter Florian Eiserlo von der Auffangstation Tierart in Maßweiler am Freitag. Als der Schieber geöffnet wurde, prüfte das etwa einjährige Tier die Lage und wagte zunächst nicht den Schritt nach draußen.