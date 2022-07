Gesundheitsleistungen: Schnellere CNS-Rückerstattungen? In Luxemburg bleibt es träge

Die schnelle Erstattung von Gesundheitsausgaben ist in Luxemburg noch nicht in Sicht. Laut einer Antwort des Ministers für soziale Sicherheit, Claude Haagen (LSAP), auf eine parlamentarische Frage kommt das System der beschleunigten Erstattung nur schwer in Gang: Zwischen dem 23. September 2021 und dem 31. Mai 2022 seien nur 0,11 Prozent der Anträge auf 100 Prozent digitale Erstattung an die Gesundheitskasse CNS gerichtet worden.