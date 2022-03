Mängel am Haus : Beschwerden gegen Pfusch am Bau nehmen zu

LUXEMBURG - Immer mehr Mieter und Besitzer leiden unter Mängeln auf dem Bau. Unter Druck arbeiten viele Baufirmen schludrig. Opfer können sich wehren.

Die Zahl der Beschwerden wegen Pfusch am Bau hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen.

Die Baustelle lag wochenlang still, nun ist Wasser in das Bauwerk gedrungen und hat Schäden hinterlassen. Das ist einem Düdelinger passiert, der sein Haus vergrößern lassen wollte. Der Besitzer fühlt sich hilflos, weil in den Verträgen mit dem Bauunternehmer kein Liefertermin vereinbart wurde.