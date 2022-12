Luxemburg: Beschwerden über Kostenfalle «Premium-SMS» nehmen zu

Die Verbraucherbeschwerden über solche Vorfälle nehmen weiter zu, und das luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR) warnte am vergangenen Donnerstag erneut vor der Kostenfalle und erinnerte gleichzeitig an geltende Gesetze. So muss jedes Abonnement von solchen Premium-Diensten durch den Nutzer bestätigt werden – und zwar doppelt! Andernfalls gelte das Abo als unrechtmäßig. Um sich abzumelden, genügt es, «‹STOP› an die Nummer senden, von der die SMS kommt», so das ILR.