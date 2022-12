Hogwarts Legacy: Besenflug und Todesfluch – diese Features bietet das neue Harry-Potter-Spiel

In der Kampfarena, die jedoch nur Teil der Deluxe- oder Collector’s Edition ist, kann man sich in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste ausprobieren. Gekämpft wird gegen Kobolde, Trolle, Pflanzen oder andere Zauberer. Man kann sogar, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen, den Todesfluch «Avada Kedavra» einsetzen.

Das von Harry-Potter-Fans lang ersehnte Spiel erscheint nach mehrmaliger Verschiebung für PlayStation 5, Xbox Series und Microsoft am 10. Februar 2023, am 4. April 2023 für Playstation 4 und Xbox One und am 25. Juli 2023 für die Nintendo Switch.