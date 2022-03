Neue Reformen : Besitzer von Neuwagen müssen seltener zur SNCT

LUXEMBURG - Besitzer von neuen Autos müssen in Zukunft seltener zur Kontrollstation SNCT kommen, wie Transportminister François Bausch am Montagabend ankündigte.

Infrastrukturminister François Bausch (déi gréng) hat am Montagabend bei der offiziellen Präsentation des Autofestivals einige Änderungen für Autofahrer angekündigt. So soll die Konformitätsprüfung für Neuwagen entfallen. Das heißt, die Besitzer von neuen Autos müssen dafür nicht mehr zur Kontrolle bei der SNCT kommen. Das bedeutet, dass die SNCT jährlich 50‘000 Autos weniger kontrollieren muss.

Die erste technische Kontrolle für Neufahrzeuge soll demnach in Zukunft nach vier und nicht wie früher nach dreieinhalb Jahren stattfinden. Der zweite Kontrolltermin wäre dann nach sechs statt viereinhalb Jahren fällig, so Bausch. Dieselben Regeln betreffen ebenfalls die Besitzer von Motorrädern.

Härtere Strafen für alkoholisierte Fahrer und Handys am Steuer

Der Infrakstrukturminister kündigte ebenfalls die Verschärfung des Punkteführerscheins an. Fahren unter Alkoholeinfluss und die Benutzung des Handys am Steuer werden stärker bestraft.

Wie bereits vorher angekündigt, werden außerdem die Öffnungszeiten in der Kontrollstation Esch verlängert. In der Filiale in Wilwerwiltz soll eine Kontrollstelle für LKWs geschaffen werden.