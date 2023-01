Colorado : Bestatterin verkauft Leichenteile und täuscht Kremationen vor – 20 Jahre Haft

In einem makabren Fall um den Handel mit Leichenteilen ist die Betreiberin eines Bestattungsunternehmens in Montrose im US-Staat Colorado zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die 48-jährige Megan Hess wurde dafür verurteilt, mit Leichenteilen gehandelt zu haben und Angehörigen von Verstorbenen Asche übergeben zu haben, die nicht von ihren Lieben stammte.

Nach einem Schuldbekenntnis zum Vorwurf des sogenannten Postbetrugs vom November im Rahmen einer Verständigung im Strafverfahren, durch die andere Vorwürfe gegen sie fallen gelassen wurden, verhängte Bundesrichterin Christine Arguello am Dienstag die Höchststrafe von 20 Jahren Haft gegen sie, wie lokale Medien berichten.

Die Angeklagte habe zusammen mit ihrer 69-jährigen Mutter Shirley Koch, die sich ebenfalls des Postbetrugs schuldig bekannte, bei Hunderten Gelegenheiten Leichen oder Leichenteile zu Forschungszwecken an Drittparteien veräußert, wie das US-Justizministerium mitteilt. Dies sei ohne das Wissen der Familien der Verstorbenen erfolgt. Dafür hatte sie im selben Haus nebst Sunset Mesa Funeral Directors das Unternehmen Donor Services geführt, einen sogenannten Body Broker.

Mit Erlös aus Goldzahn-Verkauf ins Disneyland

Richterin Arguelle verhängte auch gegen Shirley Koch eine 15-jährige Haftstrafe, nachdem Zeugen über den Schmerz ausgesagt hatten, den ihnen das Vorgehen bereitet habe. «Diese beiden Frauen nutzten Opfer aus, die sich in einer Zeit der Trauer an sie gewandt hatten. Doch statt ihnen beizustehen, missbrauchten sie das Vertrauen von Hunderten Opfern und verstümmelten ihre Liebsten», so FBI Special Agent Leonard Carollo. Wie eine Ex-Angestellte angab, hatte Koch zahlreiche Goldzähne Verstorbener verkauft und mit dem Erlös unter anderem ihre ganze Familie ins Disneyland eingeladen.